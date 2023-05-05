Хабиров встретился с приехавшим в Башкирию борцом Федором Емельяненко

Фото: Кирилл ПЕНКИН

Сегодня, 5 мая, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с приехавшим в Башкирию известным российским борцом Федором Емельяненко. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Руководитель региона договорились со спортсменом совместно развивать детский спорт, подготавливать тренеров по смешанным единоборствам, проводить мастер-классы и встречи с детьми. Также Хабиров пригласил знаменитого борца MMA на открытие Дворца борьбы в Уфе в 2024 году.

В своей публикации в соцсетях руководитель республики выразил восхищение Емельяненко и назвал его «настоящим русским богатырем».

– Несмотря на довольно жесткий вид его спорта, он всегда оставался настоящим мужчиной, даже, можно сказать, джентльменом, проявляя великодушие и уважение к своим соперникам. Именно такие наши легендарные спортсмены должны передавать лучшие мужские качества нашим детям, – считает глава Башкирии.