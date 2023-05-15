Прокуратура обжалует приговор обвиняемому во взяточничестве экс-замглаве района Уфы

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Башкирии обжалует приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Октябрьского района Уфы, обвиняемого получение взятки в более чем 550 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в ноябре 2020 и в сентябре 2021 года к экс-чиновнику обратились два бизнесмена с заявлением о получении разрешения на размещение торговых пунктов в уфимском микрорайоне Сипайлово. За решение вопроса в их пользу бывший замглавы администрации потребовал 360 тысяч рублей.

Ранее обвиняемый также получил две кофемашины, общая стоимость которых составила 48 тысяч рублей. Помимо прочего, ему были переданы сумма в 150 тысяч рублей за беспрепятственное ведение бизнеса и покровительство.

Против бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статье за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере. Он не признал свою вину, по представлению прокуратуры был уволен в связи с утратой доверия.

Кировский районный суд Уфы назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Прокуратура посчитала этот приговор «мягким и несправедливым» и сообщила о намерении подать апелляцию.