В Уфе экс-замглавы района предстанет перед судом за взяточничество

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе бывший заместитель главы администрации Октябрьского района предстанет перед судом за получение взятки в более чем 550 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, к экс-чиновнику обратились два бизнесмена с заявлением о получении разрешения на размещение торговых пунктов в Сипайлово. За решение вопроса в их пользу бывший замглавы администрации потребовал 360 тысяч рублей.

Ранее обвиняемый также получил две кофемашины, общая стоимость которых составила 48 тысяч рублей. Помимо прочего, ему были переданы сумма в 150 тысяч рублей за беспрепятственное ведение бизнеса и покровительство.

Против бывшего чиновника было возбуждено уголовное дело по статья за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере. Свою вину он не признал, уголовное направлено в суд.