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НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:56

Самолет «Уфа-Норильск» совершил аварийную посадку из-за разрушения шасси

Пассажирский самолет из Уфы аварийно сел в Норильске из-за разрушения стойки шасси
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Сегодня, 11 мая, следовавший из Уфы пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения стойки шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

– В 16 часов 15 минут по местному времени воздушное судно Боинг - 737-800 […] совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси, – передали в ведомстве. – Посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет.

Красноярский следственный отдел на транспорте организовал проверку по признакам уголовного дела о нарушении правил безопасности. На место происшествия выехали следователи. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня в аэропорту Уфы приземлился авиарейс из Ханты-Мансийска, за которым следил весь мир. Прямо во время полета в сети появился слух, что у лайнера повредилось шасси. МЧС и аэропорт Уфы опровергли эту информацию. Самолет сел в башкирской столице без эксцессов.