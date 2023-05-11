Самолет «Уфа-Норильск» совершил аварийную посадку из-за разрушения шасси

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Сегодня, 11 мая, следовавший из Уфы пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Норильске из-за разрушения стойки шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

– В 16 часов 15 минут по местному времени воздушное судно Боинг - 737-800 […] совершило аварийную посадку в аэропорту Норильска по причине разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси, – передали в ведомстве. – Посадку самолет выполнил благополучно, пострадавших нет.

Красноярский следственный отдел на транспорте организовал проверку по признакам уголовного дела о нарушении правил безопасности. На место происшествия выехали следователи. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, сегодня в аэропорту Уфы приземлился авиарейс из Ханты-Мансийска, за которым следил весь мир. Прямо во время полета в сети появился слух, что у лайнера повредилось шасси. МЧС и аэропорт Уфы опровергли эту информацию. Самолет сел в башкирской столице без эксцессов.