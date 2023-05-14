Полиция подключилась к поискам пропавшей в Уфе 13-летней Капитолины Санниковой

фото: «БашРегионСпас»

Полиция подключилась к поискам пропавшей 13-летней Капитолины Санниковой, которая пропала в Уфе сегодня, 14 мая. Об этом сообщила пресс-служба башкирского МВД.

– По предварительным данным, рано утром школьница взяла некоторые свои вещи и ушла в неизвестном направлении, – передали в правоохранительном ведомстве. – Сейчас в поисках ребенка участвуют сотрудники полиции и волонтеры.

Приметы девочки: рост около 175 см, волосы коричневого цвета подстрижены под каре. Особая примета – гетерохромия: правый глаз серый, левый – карий.

Была одета в черные спортивные брюки, толстовку светло-серая с капюшоном на замке, белую рубашку и черные кроссовки.

Всех, кто видел девочку или знает, где она находится, просят обратиться по одному из телефонов: 8(347)279-39-02 (дежурная часть МВД по РБ) или 8(347)232-88-66 (по Уфе).