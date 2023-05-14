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НовостиОбщество14 мая 2023 9:53

В Уфе пропала 13-летняя Капитолина Санникова с гетерохромией

Один глаз девочки серого цвета, а другой – карего
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: «БашРегионСпас»

фото: «БашРегионСпас»

В Уфе волонтеры ищут пропавшую 13-летнюю Капитолину Санникову. В воскресенье, 14 мая, она вышла из дома и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы девочки: рост – 170 см, среднее телосложение, каштановые волосы. У пропавшей гетерохромия: один глаз серый, другой – карий.

Была одета в серую толстовку, белую футболку, черные брюки и черную обувь.

Всех, кто видел школьницу или знает, где она находится, просят обратиться по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или 112.