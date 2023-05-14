СК озвучил подробности взрыва в пункте приема металла в Уфе, где погиб рабочий

Случай произошел в микрорайоне Нижегородке, а жертвой инцидента оказался 55-летний рабочий.

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности взрыва части боевого снаряда в пункте приема металлолома в Уфе 14 мая. Случай произошел в микрорайоне Нижегородке, а жертвой инцидента оказался 55-летний рабочий.

– Произошел хлопок […], в результате которого скончался 55-летний рабочий. По предварительным данным, причиной хлопка стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим, – передали в СК РБ.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета, МВД и Росгвардии. СК сейчас проводит проверку по факту смерти рабочего.

Ранее в Росгвардии Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что на в пункте приема металла были обнаружены 42 взрывателя от артиллерийских боеприпасов со следами сильной коррозии, 20 из них представляют опасность. Их передали на уничтожение.