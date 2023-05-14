В Башкирии за превышение полномочий будут судить экс-главврача Ишимбайской ЦРБ

фото: vk.com // Валерий Шапочкин

В Ишимбайском районе Башкирии за превышение должностных полномочий будут судить бывшего главврача местной центральной районной больницы Валерия Шапочкина. Об этом сообщила пресс-служба суда.

– Поступило уголовное дело в отношении […]Шапочкина В.С., который органами предварительного расследования обвиняется в совершении превышения должностных полномочий, явно выходящих за пределы его полномочий, и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества или государства, – передали в инстанции.

Согласно календарю суда, заседание по уголовному делу против Шапочкина состоится 23 мая.

Напомним, Валерия Шапочкина уволили с должность главврача Ишимбайской ЦРБ больше года назад. Этому предшествовал громкий скандал. В феврале 2022 года сотрудники отделения скорой помощи больницы, протестуя против условий и оплаты труда, начали «итальянскую забастовку»: они заявили, что будут исполнять свои обязанности только в соответствии с трудовым законодательством. После этого в лечебнице начались увольнения «по инициативе работодателя». Фельдшеров Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову отстранили от должностей за то, что они не вышли на смену в свой выходной, хотя никакого приказа о вызове на работу они не видели – письмо об этом им отправили по бумажной почте. Рамиля Разяпова уволили из-за того, что он якобы выезжал на вызов без дефибриллятора, однако при себе у него был портативный аналог устройства. Сокращение этих фельдшеров признала незаконной и региональная Гострудинспекция, такое же решение принял Ишимбайский городской суд. Инстанция постановила восстановить медиков на работе, а также возместить им простой и выплатить моральную компенсацию.