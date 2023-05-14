В СВО погиб мобилизованный отец троих детей из Башкирии Газиз Кинзябулатов

фото: vk.com // Дамир Мустафин

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб мобилизованный отец троих детей из Альшеевского района Башкирии Газиз Кинзябулатов. Ему было 42 года. Об этом в своих соцсетях 14 мая сообщил глава муниципалитета Дамир Мустафин.

– Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Газиза. Мы скорбим вместе с вами, – написал чиновик.

Прощание с Кинзябулатовым состоится завтра, 15 мая. Траурная церемония начнется в 12:00 в селе Никифарово по улице Молодёжной, 23.

Напомним, 12 мая в Башкирии похоронили погибшего в СВО Евгения Шамшитова.