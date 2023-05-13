В Башкирии похоронили погибшего в СВО Евгения Шамшитова

Фото: Баймурзинский СДК

В Башкирии 12 мая похоронили погибшего во время специальной военной операции. По предоставленным данным, близкие и родные вместе с друзьями и местной администрацией пришли проводить в последний путь Евгения Шамшитова.

– Он с доблестью защищал свою родину от врага, с честью выполнял свой долг и был примером для других военнослужащих, – выразили соболезнования в Баймурзинском СДК.

По предоставленным данным, о погибшем отзываются, как о старательном ученике, смелом воине, хорошем друге и отзывчивом человеке. Его наградили посмертно Орденом Мужества.