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НовостиОбщество13 мая 2023 10:44

В Башкирии похоронили погибшего в СВО Евгения Шамшитова

Уроженца республики предали земле в родной деревне Баймурзино
Источник:kp.ru
Фото: Баймурзинский СДК

Фото: Баймурзинский СДК

В Башкирии 12 мая похоронили погибшего во время специальной военной операции. По предоставленным данным, близкие и родные вместе с друзьями и местной администрацией пришли проводить в последний путь Евгения Шамшитова.

– Он с доблестью защищал свою родину от врага, с честью выполнял свой долг и был примером для других военнослужащих, – выразили соболезнования в Баймурзинском СДК.

По предоставленным данным, о погибшем отзываются, как о старательном ученике, смелом воине, хорошем друге и отзывчивом человеке. Его наградили посмертно Орденом Мужества.