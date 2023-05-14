Башкирия купила дом Соловьевых за 19,6 млн рублей, чтобы сделать в нем музей Шаляпина

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Башкирия купила западный дом усадьбы братьев Соловьевых в Уфе за 19,6 млн рублей, чтобы сделать в нем музей музыки имени Федора Шаляпина. Соответствующий контракт, заключенный между Минземимуществом республики и трестом «Башгражданстрой», был опубликован на портале госзкупок 10 мая.

Западный дом усадьбы братьев-купцов Соловьевых конца XIX века постройки является выявленным объектом культурного наследия. Он находится на улице Свердлова, 86. Площадь здания составляет 163 квадратных метра. Согласно справке Башкультнаследия, в советские годы усадьба превратилась в коммуналку с отдельными входами для каждой семьи. В доме имелось множество комнат, которые сгруппированы в несколько секций по принципу последовательного примыкания.

Напомним, музей имени Шаляпина в выкупленном Башкирией доме планируется открыть весной 2024 года. На создание учреждения потратят 70 млн рублей.