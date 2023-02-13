В Уфе весной 2024 года откроют музей Шаляпина за 70 млн рублей

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В Кировском районе Уфы откроют музей Федора Шаляпина. Поручение открыть учреждение глава Башкирии Радий Хабиров отдал сегодня на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава региона Радий Хабиров.

– В этом году мы отмечаем 150-летний юбилей нашего земляка, значительная часть творческого пути которого была Башкортостане, по крайней мере, она здесь начиналась. Рядом с Музеем полярников Валериана Альбанова у нас есть там здание, мы договорились сделать Музей Шаляпина. В прошлом году, понятно, были другие заботы, но в бюджет у нас, несмотря ни на что, обращаю внимание, 70 миллионов рублей «сидит». Я бы просил, чтобы весной следующего года мы все-таки музей запустили, – заявил руководитель республики.