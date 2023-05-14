В Уфе из-за коммунальной аварии без горячей и холодной воды остались 11 жилых домов

14 мая в Уфе из-за коммунальной аварии – утечки из земли по улице Комсомольской – без горячей и холодной воды остались 11 жилых домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 14 мая, в Уфе из-за коммунальной аварии – утечки из земли по улице Комсомольской – без горячей и холодной воды остались 11 жилых домов. Об этом сообщила администрация Октябрьского района.

Водоснабжение приостановлено в домах по улицам:

– Комсомольская 138, 142, 146, 142/1, 140;

– ул. Шафиева 25, 27, 27/1, 29, 27/2, 29/1.

Представители администрации отметили, что аварийно-восстановительная бригада сейчас работает над устранением утечки.

Напомним, на следующей неделе из-за плановых ремонтных работ без воды в Уфе останутся 80 жилых домов.