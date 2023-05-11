На следующей неделе в 80 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе из-за ремонтных работ в 80 жилых домах Уфы на несколько часов отключат холодную и горячую воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе из-за ремонтных работ в 80 жилых домах Уфы на несколько часов отключат холодную и горячую воду. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

15 мая (понедельник)

С 10:30 до 17:30 холодной воды не будет в домах на улице Российская 98/1, 96, 94, 92, а с 11:00 до 21:00 – на улицах:

– Высоковольтной, 8;

– Мелеузовской, 5;

– Олимпийской, 1, 1а, 3, 4, 6.

16 мая (вторник)

С 11:00 до 23:00 холодную и горячую воду отключат в домах по улицам:

– Индустриальное шоссе, 123, 125;

– Мишкинской, 2, 4, 6, 8, 10;

– Петрозаводской, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а;

– Сельской Богородской, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15б, 15в, 15г, 15д;

– Фурманова, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17.

С 10:30 до 17:30 водоснабжение полностью приостановят в домах на:

– проспекте Октября, 122/3, 124/2, 124/3, 126/2, 122/4, 122/1;

– Российской, 94/2, 94/3, 96/2, 96/1, 98/2

17 мая (среда)

С 10:30 до 17:30 без холодной и горячей воды останутся жильцы домов на улицах:

– Батумской, 1, 3;

– Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1;

– Заводская, 10, 15к1, 16, 178, 180, 182, 184;

– Николая Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.