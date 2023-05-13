В пожаре на проспекте Октября погиб уфимец

Фото: архив КП

В Уфе на проспекте Октября сегодня, 13 мая, произошел смертельный пожар в многоквартирном доме. По информации МЧС Башкирии, огонь начался в одной из квартир.

В ведомстве сообщили, что информация о ЧП поступила к ним вечером. На место сразу же выехали экстренные службы. В момент прибытия пламя распространилось на площади трех кв. м в квартире на шестом этаже жилого дома.

Погибшего мужчину обнаружили во время тушения огня, сейчас его личность устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.