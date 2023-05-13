В ближайшие дни в Башкирии ожидается холодная погода с дождями

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В Башгидрометцентре сообщили, что в течение нескольких дней в республике ожидается похолодание. В частности, 14, 15 и 16 мая, метеорологи пообещали заморозки до -3 градусов.

Похолодание начнется уже ночью, 14 мая, в северных и горных районах заморозки на почве и в воздухе будут от 0 до -3 градусов. На остальной территории будет от +4 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +16, +21°.

В понедельник, 15 мая, пройдут дожди и грозы. Ветер будет восточный и порывистый. Температура воздуха ночью составит+2, +7°. В северных и горных районах по-прежнему обещают заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +16, +21°.

16 мая пройдет небольшой дождь, ветер будет порывистый. Температура воздуха ночью +4,+9°, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +18,+23°.