Глава Башкирии посмертно наградил орденами погибших участников СВО

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 мая встретился в Давлеканово с семьями погибших участников СВО. Руководитель региона наградил орденами Мужества и генерала Шаймуратова Артура Батырова, Дамира Садикова, Рустама Фаткуллина, Данила Федорова, Радиса Сайфуллина, Айнура Холматова и Андрея Стручкова, передает «Башинформ».

– Все они герои и их имена обязательно должны быть увековечены. На домах, где они жили, в школах, должны быть установлены мемориальные доски. Их надо открывать в торжественной обстановке, – отметил глава республики.

По словам Хабирова, он постарается оказывать помощь семьям погибших, окружать их вниманием и лечением.