В Уфе пропал 12-летний Алексей Чистяков

Фото: Барс

В поисковом отряде «Барс» сообщили, что в Уфе начались поиски пропавшего 12-летнего Алексея Чистякова. По предоставленным данным, ребенок вышел из дома 12 мая и исчез.

Приметы: карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение, рост – 150 см.

Был одет: черный пиджак, черные джинсы, голубая рубашка, черно-белые кроссовки.

Ранее мальчик уже пропадал, его поисками занимались неделю назад. Алексей вышел из дома 5 мая, а затем исчез. Вскоре его вернули домой живым и здоровым.

Если вы что-то знаете о местонахождении подростка, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 112, 8 937 31 02 112.