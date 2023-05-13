Волонтеры рассказали подробности поисков пропавшей 15-летней уфимки

Фото: Башрегионспас

Волонтеры поискового отряда «Башрегионспас» сообщили, что поиски 15-летней девочки из Уфы, которую искали в течение недели, завершены. Известны детали того, как ее нашли.

Девочка, напомним, исчезла еще 1 мая, когда ушла гулять с другом. В тот день она была на Бульваре Славы, в 15:00 она попрощалась с приятелем и ушла. На последнем отосланном видео она стояла на остановке.

Заявка на поиск ребенка поступила 3 мая, когда пропавшей дома не было двое суток. Первый день волонтеры искали девочку сами, не раскрывая информацию об исчезновении, а после начали публиковать ориентировку в социальных сетях.

В течение дня поступали разные свидетельства, но они все не подтверждались, пока 4 мая поздно вечером местный житель не сообщил, что видит пропавшую прямо сейчас и перед собой.

Информацию сразу же передали полиции и родителям, а те уже забрали ребенка домой, живой и здоровой.