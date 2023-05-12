Суд в Башкирии на 45 дней приостановил работу киоска с шаурмой, где отравились 17 человек

фото: Роспотребнадзор РБ

Суд в башкирском городе Мелеузе на 45 дней приостановил работу киоска «Донер», в котором на прошлой неделе 17 человек отравились шаурмой. Об этом 12 мая сообщил региональный Роспотребнадзор.

Напомним, 8 мая в мелеузовскую больницу с признаками отравления доставили 17 человек, в том числе девятерых детей. Все они до госпитализации ели шаурму, которую бесплатно в честь открытия раздавало небольшое кафе «Донер».

На следующий день Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту массового отравления. Роспотребнадзор закрыл и опечатал киоск, а продукты оттуда изъял на изучение в лабораторию. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что причиной отравления шаурмой стала острая кишечная инфекция – норовирус. Его обнаружили у одного из работников общепита.