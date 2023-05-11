17 человек в больнице из-за больного повара. Названа причина массового отравления бесплатной шаурмой в Башкирии

В точке общепита сотрудники Роспотребнадзора обнаружили множество нарушений и закрыли его. Фото: Роспотребнадзор по РБ

В Мелеузе после посещения нового киоска с шаурмой отравились и угодили в больницу 17 человек, в том числе 9 детей.

8 мая 2023 года в Мелеузовскую больницу с признаками пищевого отравления доставили 17 человек, в том числе 9 детей. Все они отведали бесплатную шаурму, которую раздавали при открытии новой точки общепита. Врачи тут же сообщили о случившемся в правоохранительные органы, началась проверка.

Как выяснилось, в тот день владельцы киоска решили устроить акцию в честь открытия – каждому посетителю выдавали по бесплатной шаурме. Жителям Мелеуза понравилась идея и они выстроились в огромную очередь, чтобы отведать блюдо восточного фастфуда. Вечером того же дня в местных сообществах в социальных сетях стали появляться сообщения о массовом отравлении.

Некоторые горожане отмечали, что никаких последствий от употребления в пищу бесплатной шаурмы у них не было. А кто-то даже признался, что давал это блюдо двухлетнему ребенку. Однако факт отравления 17 человек тем же вечером подтвердили в республиканской прокуратуре.

9 мая Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту массового отравления. Следователи незамедлительно допросили работников и владельца точки общепита. Тогда же к делу подключился Роспотребнадзор: киоск закрыли и опечатали, продукты взяли на изучение в лабораторию, начали эпидемиологическое расследование.

В итоге, сотрудники Роспотребнадзора по Башкирии выяснили, что причиной отравления шаурмой стала острая кишечная инфекция – норовирус. Его обнаружили у одного из работников киоска. По данным надзорного ведомства, сотрудники этого заведения работали с продуктами питания без медосмотра.

На данный момент известно, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Новых случаев возникновения острой кишечной инфекции среди жителей Мелеуза не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре по Башкирии.