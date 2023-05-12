Башкирский батальон имени Тагира Кусимова отправили из Уфы на боевое слаживание

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Сегодня, 12 мая, на Советской площади в Уфе состоялись проводы добровольческого батальона имение героя Советского Союза Тагира Кусимова. Военнослужащих отправили на боевое слаживание для подготовки к специальной военной операции.

Перед подразделением выступил глава Башикрии Радий Хабиров. Он выразил «слова глубокого уважения и благодарности» за решение бойцов вступить в батальон.

– Это непростой поступок, но очень мужественный и нужный нашей стране. Сегодня всей республикой мы склоняем перед вами головы и благодарим ваших родных и близких за то, что поддержали ваше решение. Мы будем поддерживать вас. Все силы и ресурсы направим на то, чтобы вы были обеспечены всем необходимым, – сказал руководитель региона.

Он попросил военнослужащих вернуться живыми и невредимыми.

Напомним, добровольческий батальон Тагира Кусимова наравне с другим таким же формированием, названным в честь Даяна Мурзина, станет частью мотострелкового полка «Башкортостан». По словам Хабирова, в течение двух ближайших недель на боевое слаживание из Уфы будут направлены артдивизион и другие подразделения.