Формируемый Башкирией добровольческий мотострелковый полк назовут в честь республики

фото: vk.com // Радий Хабиров

Формируемый Башкирией для участия в специальной военной операции добровольческий мотострелковый полк назовут в честь республики – «Башкортостан». Об этом в своих соцсетях 12 мая сообщил глава региона Радий Хабиров.

Чиновник рассказал, что сегодня из Уфы на боевое слаживание был отправлен пятый добровольческий батальон, который носит имя Тагира Кусимова. Он наравне с другим таким же формированием, названным в честь Даяна Мурзина, станет частью мотострелкового полка.

– От имени всей республики – глубокое уважение и искренняя благодарность нашим парням за их непростое решение, – написал о добровольцах Хабиров. – Низкий поклон их родителям, женам, детям – всем родным и близким, которые поддерживают этот важный для страны мужской поступок.

Он добавил, что власти региона будут помогать воинам батальонов и их семьям так же, как и другим военнослужащим – участникам СВО.