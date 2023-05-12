Носителями коронавируса за сутки в Башкирии стали еще 124 человека

За последние сутки коронавирус диагностировали еще 124 жителям Башкирии. С начала пандемии в республике подтвердили почти 366,4 тыс. случаев инфицирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки коронавирус диагностировали еще 124 жителям Башкирии. С начала пандемии в республике подтвердили почти 366,4 тыс. случаев инфицирования. Об этом 12 мая сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 более 358,8 тыс. человек, 250 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. Число умерших от инфекции не изменилось и составляет 6 055 граждан.

Сейчас носителями коронавируса являются 1 464 жителей: 138 пациентов лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ сняла с COVID-19 статус пандемии. Мы вспомнили, с какими последствиями инфекции столкнулась республика за три последних года.