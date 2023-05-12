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НовостиОбщество12 мая 2023 9:44

Глава Башкирии выделил землю под логистический центр OZON за 6 млрд рублей

Он появится в Благовещенске
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить землю для строительства оптово-распределительного центра OZON в Благовещенске. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Было выделено в аренду без проведения торгов два земельных участка площадью 160 282 и 86 474 квадратных метров на улице Социалистическая. Объем инвестиций в объект составит шесть миллиардов рублей.

Проект реализуют в несколько этапов: в 2023 году строители начнут подготовительные и монтажные работы, а в 2024 – сдадут первую очередь объекта площадью 60 тысяч квадратных метров.