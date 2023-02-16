Оптово-распределительный центр OZON в Башкирии построят за 6 млрд рублей

В Благовещенском районе Башкирии планируется построить оптово-распределительный центр для маркетплейса OZON общей площадью 93 тыс. кв. м Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Благовещенском районе Башкирии планируется построить оптово-распределительный центр для маркетплейса OZON общей площадью 93 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект составит 6 млрд рублей. Об этом на заседании «Инвестчаса» с главой республики Радием Хабировым 16 февраля сообщил зам гендиректора компании «Ромекс Групп» Константин Томенко.

Распределительный центр OZON будет размещен на районной территории опережающего социально-экономического развития. Инициативу реализуют в несколько этапов: в 2023 году строители начнут подготовительные и монтажные работы, а в 2024 – сдадут первую очередь объекта площадью 60 тыс. кв. м.

Радий Хабиров назвал проект «большим» и «интересным». Он попросил министерства сопровождать инвестора до завершения строительства и запуска логистического центра. По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Это значит, что его автору возместят часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры.