В Башкирии ищут хозяина для собаки, спасенной от жуткого заболевания

Фото: Лиана Майер

В Стерлитамаке волонтеры ищут нового любящего хозяина для собаки, которую прошлой осенью выхаживали от жуткого заболевания. Напомним, о чудесной истории спасения Молли (именно так зовут собаку) «Комсомолка» рассказывала в ноябре прошлого года. Зооволонтер Лиана Майер рассказала, как возле торгового центра нашла собаку, у которой на морде выпала вся шерсть, а кожа покрылась расчесами и кровоподтеками. Как оказалось, животное было заражено демодекозом (кожным клещом), и потребовалось целых 3 месяца, чтобы вылечить Молли от него.

Сейчас собака совершенно выглядит иначе: у нее отросла новая густая шерсть, и даже началась первая линька. Но теперь для нее ищут нового хозяина.

– Молли живет у меня 9 месяцев. Умная, добрая, компанейская и шикарная охранница своей территории. Однако пора искать девочке добрые руки! Решение трудное для меня, го на место Мольки, я буду брать других собак! – рассказала зоозащитница Лиана Майер в соцсетях.