В Башкирии неравнодушная женщина выходила собаку с жутким заболеванием

Фото: Динара М.

Жительница Стерлитамака выходила собаку с жутким заболеванием. Об этом Динара М. рассказала в социальных сетях.

Женщина встретила собаку возле торгового центра. У животного покрылась кровавыми подтеками кожа и выпала шерсть. В соцсетях Динара обратилась к горожанам с просьбой помощь бедняжке, однако, по всей видимости, ее никто не смог приютить, и жительнице Стерлитамака пришлось самой выручать собаку.

Оказалось, что у животного демодекоз. Это заболевание, которое вызывает клещ Demodex canis. Паразит поселяется в волосяных фолликулах и сальных железах кожи.

Так собака Молли выглядела несколько месяцев назад Фото: Динара М.

– Это наша Молли! Прошло три месяца с начала лечения! Посмотрите, какая она красотка! Густая, мягкая шубка! Прекрасный характер. Добрая, ласковая и хорошая защитница двора и территории! Мы прошли долгий путь, и он того стоил! – рассказала неравнодушная жительница Стерлитамака.