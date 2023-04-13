В Уфе из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №27

Сегодня, 13 апреля, в Уфе эвакуировали учащихся школы №27. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в мэрии, на электронную почту учреждения поступило сообщение о минировании здания. На место были направлены специалисты профильных служб экстренного реагирования.

– Организована работа согласно общему алгоритму действий при таких случаях. Информация уточняется, – заявили чиновники.

Напомним, подобный случай со школой №27 произошел чуть больше месяца назад – 2 марта. В расположенное на улице Комсомольской учреждение поступило сообщение о заложенном опасном предмете. Было эвакуировано примерно тысяча человек – это и учащиеся школы, и ее сотрудники.