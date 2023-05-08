В Башкирии в 2022 году снизилось число пациентов с паразитарными заболеваниями

В Башкирии в 2022 году снизилось количество больных паразитарными заболеваниями.

Несмотря на призывы чаще мыть руки, жители Башкирии по-прежнему заражаются неприятными паразитарными заболеваниями. Но, согласно официальной статистике Роспотребнадзора, количество больных в 2022 году было меньше, чем в 2021.

Известно, что чаще всего в Башкирии регистрируют энтеробиоз – 1 713 и 1 947 случаев в 2022 и 2021 года соответственно. Также медики сталкиваются с аскаридозом – в 2022 году число диагнозов выросло с 20 до 34. Помимо этого, в регионе зафиксировали случаи описторхоза и эхинококкоза.

К счастью, современная медицина успешно справляется с основными паразитарными заболеваниями. Тем не менее, гражданам стоит соблюдать общие правила безопасности – мыть руки, употреблять только термически обработанную пищу и следить за здоровьем себя и своих близких.

Напомним, что ранее мы сообщали о мужчине, из тела которого хирурги достали ленточного червя диной 120 см.