«Рос в организме несколько лет»: в Уфе в кишечнике мужчины поселился ленточный червь длиной 120 см

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе в организме мужчины поселился огромный паразит. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

58-летний пациент обратился в больницу скорой медицинской помощи жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Мужчину госпитализировали в отделение гнойной хирургии с диагнозом острая кишечная непроходимость.

Однако на фоне лечения непроходимость сохранялась. Специалисты провели диагностическую лапароскопию в брюшной полости и обнаружили большое количество гноя. Хирурги решили провести открытую полостную операцию. В тонкой кишке врачи обнаружили отверстие, через которое поступал гной, а также бычьего цепня. Длина ленточного червя оказалась 120 сантиметров, он рос в организме в течение нескольких лет.

– Паразита удалили, а вместе с ним 20 сантиметров кишечника. Сейчас пациенту проводится противопаразитарная терапия, – рассказал глава Минздрава.