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НовостиОбщество8 мая 2023 5:13

Музыканты из Уфы исполнили песню, посвященную Шаймуратову на Советской площади

Сделали они это рядом с памятником легендарному генералу
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: https://vk.com/bashgf

Фото: https://vk.com/bashgf

Певцы хоровой капеллы Тагира Сайфуллина и оркестр Башгосфилармонии исполнили песню «Шаймуратов генерал» рядом с памятником военному на Советской площади.

Республика всегда гордилась личностью генерала Минигали Шаймуратова. Будучи советским военачальником, он возглавлял кавалерийскую дивизию и успешно сражался с фашистскими захватчиками во времена Великой Отечественной войны. По официальным данным, герой погиб в 1943 году. В марте 2020 года генерал получил статус Героя Российской Федерации посмертно, а осенью 2022 года в Уфе на Советской площади в честь Шаймуратова установили памятник.

Перед годовщиной Дня Победы в 2023 году на площади выступили музыканты Башгосфилармонии и хоровой капеллы Тагира Сайфуллина. Они исполнили песню «Шаймуратов генерал», посвященную военачальнику. Это стало поздравлением жителей Башкирии с наступающим праздником.