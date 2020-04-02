«Заслужил навеки славу Шаймуратов-генерал»: история легендарного командира ВОВ, который на днях стал героем России

Три четверти века имя легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова оставалось в тени истории. Он погиб как истинный герой от рук фашистских захватчиков на территории Луганской области Украины, до последнего оставаясь верен присяге и Родине. Долгие годы власти его родной Башкирии и сослуживцы добивались признания его Героем Советского Союза.

Историческая справедливость была восстановлена 30 марта 2020 года – Президент России присвоил Минигали Мингазовичу звание Героя России посмертно. В честь этого по истине знаменательного события «Комсомолка» вспоминает жизненный и боевой путь славного сына Башкирии.

НАЧАЛО ПУТИ

Биография Минигали Шаймуратова вполне могла бы стать сюжетом для кассового фильма или, скорее, для популярного телесериала. Его фигура и без того была увековечена в камне и бронзе, знаменитый поэт Константин Симонов написал о нем очерк «В Башкирской дивизии», его именем назвали деревню, в которой комдив родился. Отдельного упоминания достойна песня «Шаймуратов-генерал», которую сочинили Загир Исмагилов и Кадыр Даян. В последствии она стала народной и навсегда останется в памяти всех уроженцев Башкирии.

Сегодня власти республики планируют переименовать в его честь Советскую площадь в Уфе и поставить монументальный памятник.

Начинался жизненный путь будущего Героя России в 1899 году, деревне Биштяки, что в Уфимском уезде Уфимской губернии. Сегодня этот населенный пункт называется Шаймуратово и находится в Кармаскалинском районе Башкирии. Когда юному Минигали было всего 14 лет, у него умерла мать и он решил покинуть родные края. Тогда Шаймуратов перебрался в Уфу и поступил на службу матросом на пароход «Урал». Весной 1919 года он лишился работы и вернулся в родную деревню. Оттуда начался его боевой путь.

В марте 1919 года в Биштяки пришли солдаты Колчака и призвали в Белую гвардию всех юношей, способных носить оружие. Прослужив месяц в рядах белогвардейцев, он сбегает из казармы вместе с сослуживцем и скрывается в лесах. Они надеялись выйти на Красную армию, но тогда большевики находились далеко. Вот и пришлось Минигали с товарищем ночевать в лесах и чистом поле сначала под Благовещенском, а затем и в Чесноковке. Летом того же года он все-таки становится красногвардейцем и поступает на службу в 270-й Белорецкий стрелковый полк. С того самого дня и до последнего вздоха он был верен присяге государству рабочих и крестьян.

Песня о легендарном комдиве Шаймуратове хотя и имеет авторов, но быстро стала народной. Фото: «Ветеран Башкортостана»

«НИ В КАКОЙ ВОДЕ НЕ ТОНЕТ, И В ОГНЕ ОН НЕ ГОРИТ»

Боевые и организаторские способности Минигали Шаймуратова проявились с первых дней его службы в Красной армии. В Гражданскую войну он сражался бок о бок с легендарными советскими комдивами Блюхером, Фрунзе и Буденным. В самом начале военной карьеры, во время боев на Восточном фронте, он получил серьезное ранение в плечо. Но это не только не сломило его, но напротив, прибавило ему уверенности в правоте дела, за которое он воевал. Спустя много лет, уже после гибели, в песне о нем появилась строчка о том, что он «Ни в какой воде не тонет, и в огне он не горит». По всей видимости, эти качества он проявил еще в годы Гражданской войны.

Когда братоубийственная война в России завершилась, Минигали Шаймуратов твердо решил стать профессиональным военным. За проявленную доблесть и находчивость, организаторские и лидерские качества, его направляют на учебу в Москву. В 1925 году его назначают командиром полка, который охраняет Кремль. Назначение более чем ответственное.

В 1934 году будущий герой с отличием окончил Военную академию имени Фрунзе. Уже тогда он показал потрясающие способности к языкам: Константин Симонов уже в годы Великой Отечественной писал, что комдив свободно владеет немецким, китайским, казахским, уйгурским, хорошо понимает английский, французский языки. В 1930-е годы он успел поработать в качестве военного атташе Советского правительства в Турции и консультантом китайской освободительной армии. Тогда войска будущего «Великого кормчего» Мао Цзэдуна терпели одно поражение за другим и отчаянно нуждались в помощи Красной армии.

В 1938 году полковник Минигали Шаймуратов был ранен в бою с армией Чан Кайши, но подразделение свою задачу выполнило. За это его наградили орденом Красного знамени. Вскоре его отозвали обратно в Москву и вновь назначили командиром полка, охраняющего Кремль. В этой должности он и встретил Великую Отечественную войну.

«ШЛИ ПОЛКИ БАШКИР В АТАКИ, ПРОВОЖАЛ СЕДОЙ УРАЛ»

Не привыкший сидеть в штабе без дела, когда Родина в опасности, Минигали Шаймуратов бросился на врага, не жалея сил. Его полк отличился во время битвы за Москву в декабре 1941 года – его бойцы помогли остановить врага под Волоколамском. Сам полковник был вновь награжден орденом Красного знамени.

Вскоре Минигали Шаймуратова по просьбе руководства БАССР назначили командиром только созданной 112-й кавалерийской дивизии. Боевую единицу сформировали из лучших воинов Башкирии и снарядили на народные пожертвования. Новоиспеченный комдив в кратчайшие, если не в рекордные сроки, привел дивизию в состояние полной боевой готовности и сыны Седого Урала отправились на фронт.

В марте 1942 года появилась знаменитая песня «Шаймуратов-генерал» - она впервые прозвучала в исполнении солиста Башкирского государственного театра оперы и балета Габдурахмана Хабибуллина. Он же записал ее на грампластинку уже после гибели героя, в 1947 году.

«ШАЙМУРАТОВ РУБИТ, ГОНИТ, НА ДОНУ ВРАГОВ ГРОМИТ»

О боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии после войны было написано немало книг и статей. К 60-летию Победы в Уфе открылся музей, посвященный этому легендарному боевому подразделению. Это событие, без преувеличения, можно назвать знаковым – ни в одной из дивизий Советского Союза за все годы Великой Отечественной не было такого количества Героев Советского Союза. Всего высшей награды СССР были удостоены 78 бойцов дивизии, а еще пятеро стали полными кавалерами ордена Славы.

Впервые Шаймуратов повел кавалеристов в бой в Курской области. Тогда Красная армия оборонялась от сил превосходящего противника и справилась с поставленной задачей. Через некоторое время 112-я кавдивизия была переброшена под Сталинград, где башкирские конники также показали себя искусными воинами. За мужество и героизм, проявленные в переломной битве Минигали Шаймуратов получил звание генерал-майора.

После победы под Сталинградом дивизию генерала Шаймуратова перебросили в Ворошиловградскую область Украинской ССР, в район Дебальцево. Верховное командование Красной армии высоко оценило действия кавалеристов, которые постоянно устраивали рейды по тылам противника и уничтожали его живую силу и технику. 14 февраля 1943 года 112-я Башкирская кавалерийская дивизия стала 16-й гвардейской. Почетное звание боевому подразделению присвоили «За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава». Ключевую роль в этом сыграл легендарный комдив Минигали Шаймуратов.

Памятник комдиву в родном селе в Кармаскалинском районе Башкирии. Фото: «Ветеран Башкортостана»

«ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВУ ВСТРЕТИЛ С ГОРДОСТЬЮ УРАЛ»

23 февраля 1943 года Минигали Шаймуратов погиб от рук фашистских захватчиков. Во время рейда по тылам противника его кавалеристы вступили в неравный бой, а самого комдива взяли в плен. Часть солдат по приказу командира отступила, а сам он остался, принимая огонь на себя.

По свидетельствам сослуживцев, Минигали Шаймуратов до смерти запытали прямо на поле боя фашисты. К сожалению, из-за того, что врагам удалось взять его еще живым, легендарный комдив в последствии так и не был признан Героем Советского Союза. Хотя никто из его земляков, боевых товарищей и даже командиров не сомневался в том, что он достоен такого звания. Посмертно.

Сразу после войны начался долгий путь по признанию подвига Минигали Шаймуратова. Многие руководители Башкирского обкома КПСС и руководство современной Башкирии пытались добиться этого. Сам Буденный еще в 1958 году написал представление с просьбой дать-таки комдиву посмертно звезду Героя. Но обстоятельства сложились так, что награда так и не нашла своего героя.

И лишь спустя более чем три четверти века после подвига, историческая справедливость восторжествовала.

- Его подвиг долгие годы не был оценен по достоинству, поскольку обстоятельства гибели были неизвестны, а по регламенту - они должны быть установлены.

И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Минигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России, - так написал об этом событии глава Башкирии Радий Хабиров.

Есть в башкирской народной песне «Шаймуратов-генерал», записанной в далеком 1947 году такой куплет: «Победителей по праву встретил с гордостью Урал. Заслужил навеки славу Шаймуратов-генерал». И поется он на русском языке. Чтобы все знали - генерал исполнил свой долг и погиб как настоящий герой. А нам остается только помнить его подвиг и чтить его память.