В Башкирии начали поиски пропавшей вместе с собакой девушки

Фото: «Барс»
В Башкирии начались поиски 28-летней Элины Исмагиловой. По информации волонтеров поискового отряда «Барс», девушка вышла на прогулку с собакой 4 апреля в поселке Новонадеждино Благоварского района и исчезла. Приметы: рост – 160 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.
Была одета: черная куртка, синие джинсы, зеленая кофта, черные кроссовки.
С девушкой была черная собака средних размеров.
Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 112 или 8 937 31 02 112.