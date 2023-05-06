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НовостиОбщество6 мая 2023 4:50

В Башкирии начали поиски пропавшей вместе с собакой девушки

Волонтеры сообщили о пропаже 28-летней Элины Исмагиловой
Источник:kp.ru
Фото: «Барс»

Фото: «Барс»

В Башкирии начались поиски 28-летней Элины Исмагиловой. По информации волонтеров поискового отряда «Барс», девушка вышла на прогулку с собакой 4 апреля в поселке Новонадеждино Благоварского района и исчезла. Приметы: рост – 160 см, худощавого телосложения, светлые волосы, серые глаза.

Была одета: черная куртка, синие джинсы, зеленая кофта, черные кроссовки.

С девушкой была черная собака средних размеров.

Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефонам: 112 или 8 937 31 02 112.