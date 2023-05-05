Минздрав рассказал о состоянии беременной девушки, которую в Уфе переехал автобус

фото: ГИБДД РБ

Беременная 27-летняя девушка, которую в Уфе переехал автобус, находится в стабильном состоянии средней степени тяжести. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

– Из отделения ОАР [отделения анестезиологии и реанимации] переведена на дальнейшее лечение в травматологическое отделение, – передали в ведомстве.

На вопрос о том, действительно ли пострадавшей пришлось ампутировать палец на ноге, Минздрав ответил утвердительно.

Напомним, наезд на девушку на проспекте Октября совершил 64-летний водитель автобуса ГАЗ, который ехал по маршруту №270. ДТП произошло поздним вечером 4 мая.