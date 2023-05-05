На проспекте Октября в Уфе автобус переехал беременную 27-летнюю девушку

фото: ГИБДД РБ

На проспекте Октября в Уфе водитель автобуса совершил наезд на беременную 27-летнюю девушку. О ДТП, которое произошло в 11 часу вечера 4 мая, сообщили в пресс-службе башкирской Госавтоинспекции.

Как пояснили в ведомстве, молодую уфимку переехал 64-летний шофер, который следовал за рулем автобуса ГАЗ по маршруту №270 (75 школа – Белореченский микрорайон).

– В результате ДТП пешеход с травмой ноги госпитализирована, – передали в дорожной полиции. – По факту дорожной аварии ведется административное расследование.

О том, что пострадавшая девушка беременна, в соцсетях рассказала ее сестра. Сейчас она ищет свидетелей ДТП и тех, кто находился в автобусе.

Телеграм-канал Mash Batash уточнил, что травмированной горожанке пришлось ампутировать палец. «КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу состоянии девушки в пресс-службу Минздрава Башкирии. Ответ пока не поступил. Как только он появится, мы его опубликуем.