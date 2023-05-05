На набережной реки Белой в Уфе планируют построить ресторан и Центр уличного баскетбола

На набережной реки Белой в Уфе планируют построить ресторанный и оздоровительный термальный комплекс, а также Центр уличного баскетбола Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

На набережной реки Белой в Уфе планируют построить ресторанный и оздоровительный термальный комплекс, а также Центр уличного баскетбола. Соответствующие инвестиционные проекты компании «Альянс» и «одного из крупных банков» были представлены главе Башкирии Радию Хабирову 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

– Набережная реки Белой имеет огромное значение для города. Важно проработать концепции на местности. Мы готовы пригласить для этого архитекторов и других специалистов, – отметил руководитель региона. – Такие объекты должны быть эстетичными и технически выверенными.

Он поручил организовать выездное совещание для обсуждения проектов.

Напомним, ранее мэр Уфы рассказал, что на набережной Белой могут построить культурный центр и аттракционы.