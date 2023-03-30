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НовостиОбщество30 марта 2023 14:08

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал, что планируется построить на набережной реки Белой

Там могут разместить культурный центр и открыть площадки с аттракционами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

На набережной реки Белой в Уфе планируется построить культурный центр «Кухни мира», термальный комплекс, скоростной спуск и открытые площадки со спортивными тренажерами и аттракционами. Об этом в своих соцсетях 30 марта рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

– С прошлого года ведем планомерную работу по привлечению инвесторов. Есть ряд интересных проектов. Сегодня обсудили их с выездом на место, – написал сити-менеджер. – Все объекты должны быть в единой концепции, чтобы было одно общее архитектурное решение.

Он отметил, что в будущем набережная должна стать точкой притяжения в любое время года.

Напомним, набережную Белой открыли после реконструкции еще в 2020 году. После появления нового места отдыха и прогулок остро встал вопрос, какими активностями необходимо его заполнить. В прошлом году «КП-Уфа» прогулялась по набережной и выяснила, что там изменилась с момента открытия.