Второклассница из Башкирии отправляла интимные фото незнакомцу, пообещавшему ей вейп

Ученица второго класса из башкирского города Белорецка отправляла своим интимные фото незнакомцу – в обмен он пообещал дать ей вейп Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученица второго класса из башкирского города Белорецка отправляла своим интимные фото незнакомцу – в обмен он пообещал дать ей вейп. Об этом 4 апреля сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Аноним написал девочке в начале февраля в мессенджере. Она переписывалась с ним почти месяц – до тех пор, пока в телефон случайно не заглянула мать.

Полиция нашла злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Вологды. Он признался в содеянном и сказал, что снимками «успокаивал себя». Как выяснилось, до задержания мужчина успел обмануть еще 25 девочек из других городов.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Как только ответ появится, мы его опубликуем.

Напомним, похожий случай ранее произошел в Уфе: 8-летняя девочка отправляла свои интимные фото незнакомцу из-за онлайн-игры.