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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:13

Второклассница из Башкирии отправляла интимные фото незнакомцу, пообещавшему ей вейп

При поимке злоумышленника выяснилось, что его жертвами стали еще более двух десятков девочек из других регионов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ученица второго класса из башкирского города Белорецка отправляла своим интимные фото незнакомцу – в обмен он пообещал дать ей вейп

Ученица второго класса из башкирского города Белорецка отправляла своим интимные фото незнакомцу – в обмен он пообещал дать ей вейп

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученица второго класса из башкирского города Белорецка отправляла своим интимные фото незнакомцу – в обмен он пообещал дать ей вейп. Об этом 4 апреля сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Аноним написал девочке в начале февраля в мессенджере. Она переписывалась с ним почти месяц – до тех пор, пока в телефон случайно не заглянула мать.

Полиция нашла злоумышленника. Им оказался 19-летний житель Вологды. Он признался в содеянном и сказал, что снимками «успокаивал себя». Как выяснилось, до задержания мужчина успел обмануть еще 25 девочек из других городов.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. Как только ответ появится, мы его опубликуем.

Напомним, похожий случай ранее произошел в Уфе: 8-летняя девочка отправляла свои интимные фото незнакомцу из-за онлайн-игры.