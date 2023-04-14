В Уфе 8-летняя девочка из-за онлайн-игры отправляла свои интимные фото незнакомцу

В Уфе 8-летняя девочка отправляла свои интимные фотографии незнакомцу, чтобы получить вознаграждение в популярной онлайн-игре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе 8-летняя девочка отправляла свои интимные фотографии незнакомцу, чтобы получить вознаграждение в популярной онлайн-игре. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Мужчина связался с ребенком в телеграме 11 апреля. Зная, что школьница любит определенную игру, неизвестный предложил ей сделку: она ему скидывает снимки интимного характера, а он ей – скины (новый внешний облик) для персонажа в приложении.

Девочка согласилась на поделилась фото с анонимом. Она продолжала переписываться с ним еще два дня – до тех пор, пока о переписке не узнала мать. Женщина написала заявление в полицию. Сейчас делом занимаются следователи. Правоохранительные органы изъяли телефон, с которого ребенок общался с извращенцем.