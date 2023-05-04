Умер известный в Уфе певец и шоумен из Нигерии Боджей Давид

фото: vk.com // Bojay David

В Уфе на 43-м году жизни умер известный шоумен и певец из Нигерии Боджей Давид. Об этом в своих соцсетях вечером 3 мая сообщил его друг, артист и директор государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдан Яруллин.

– Ушел в вечный мир наш друг Боджей, который пел песни на нашем родном языке, уважая башкирский как родной. Мы помогли всем, чем могли, – написал Яруллин. – Спи спокойно, пусть земля будет для тебя пухом, дорогой друг.

Напомним, Боджей прославился исполнением каверов на хиты «Туган Як» и «Уфтанма». В феврале текущего года Давида нашли в собственной квартире в бессознательном состоянии. При госпитализации ему диагностировали гипогликемическую кому. С тех пор он находился под присмотром врачей.