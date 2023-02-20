«Вскрывали двери с МЧС»: в Уфе знаменитого шоумена Боджей Давида нашли без сознания в собственной квартире

Свой последний корпоратив артист провел в начале февраля и не жаловался на самочувствие. Фото: vk.com/bojay

Знаменитый артист и певец, прославившийся исполнением каверов на хиты «Туган Як» и «Уфтанма», 41-летний Боджей Давид оказался в реанимации. Шоумена нашли в собственной квартире в бессознательном состоянии: врачи поставили диагноз «гипогликемическая кома». Сейчас Боджей Давид находится на ИВЛ, а его друзья и поклонники ждут, пока он придет в сознание.

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Как рассказал друг исполнителя Раиль Мустаин, Боджей Давид никогда раньше не жаловался на проблемы со здоровьем и не говорил, что у него сахарный диабет. Артист провел несколько зажигательных вечеринок на новогодних каникулах, а последний корпоратив у него был в начале февраля. Ближе к 10 февраля Боджей сообщил другу, что у него поднимается температура, появилась слабость. Как позже уточнят врачи, из-за резких скачков сахаров в крови человек не может правильно интерпретировать свои симптомы, поэтому грозные проявления сахарного диабета перепутал с банальной простудой.

Давид Боджей дружил со многими исполнителями башкирской эстрады - например, с Элвином Греем. Фото: vk.com/bojay

- 14 февраля я был у него дома, узнавал про самочувствие, а 15 он уже перестал отвечать на звонки. Конечно, я забеспокоился и решил съездить к другу домой, чтобы его проведать. Боджей живет один, близких родственников в Уфе у него нет. На звонки в дверь никто не открывал, но я видел с улицы, что в доме горит свет и включен компьютер. В итоге пришлось вызвать полицию и МЧС, они вскрыли дверь и увидели, что Боджей лежит без сознания. Его сразу же отвезли в больницу, - рассказал Раиль Мустаин.

Когда у артиста взяли анализ крови, врачи ахнули: показатели сахара в крови в десятки раз превышали норму.

- Сейчас самое главное, чтобы наш друг пришел в себя. Врачи никаких подробных сведений нам не дают, прогнозы тоже не озвучивают. Мы даже не знаем, какое сейчас ему требуется лечение, но все верим, что он найдет в силы пойти на поправку. И уже тогда будем решать вопрос с реабилитацией, - вздыхает близкий друг Боджея.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.