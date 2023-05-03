В Уфе в лабораториях кампуса Евразийского НОЦ будут производить новые фармпрепараты

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В Уфе в лабораториях межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра будут производить новые фармакологические препараты. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

На территории IQ-парка руководство БГМУ планирует разместить «Фарма-центр» и «Центр биоинженерии». В первом объекте с помощью новых методов будет осуществляться направленный поиск новых фармацевтических препаратов.

– На основе найденных в лаборатории соединений-лидеров будут созданы оригинальные российские лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий, нарушений мозгового кровообращения и системы гемостаза, – заявили представители Евразийского НОЦ.

Напомним, в Уфе в настоящее время строится межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Согласно идее властей, он представлять собой «современную научно-образовательную среду мирового уровня, пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры». Предполагается, что первый этап проекта будет завершен в уже в этом году. Вторая очередь Кампуса будет сдана до конца 2025 года.