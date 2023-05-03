Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 7:21

4 мая в России состоится премьера фильма про дворника Юру из Уфы

История простого работника коммунальной службы стала достоянием общественности всего пару лет назад, но о его судьбе уже сняли кино
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Роман Филиппов

фото: Роман Филиппов

Завтра, 4 мая, в российский кинопрокат выйдет фильм «Юра Дворник». Его сняли по мотивам истории работника уфимской коммунальной службы Юрия Ветлугина. Он стал известным на всю страну благодаря фотосессии в образе звезды глянца.

Напомним, широкой общественности о дворнике Юре стало известно в начале 2021 года – именно тогда Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив на выдуманную обложку журнала GQ. Рассказал Роман и о непростой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения тот оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз он едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве, где голодал и страдал от побоев.

Режиссером киноленты выступил Виталий Дудка. Роль Юрия исполнил актер Антон Кузнецов, а Филиппова сыграл Денис Власенко. В фильме также снялись Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич и Нелли Уварова.