4 мая в России состоится премьера фильма про дворника Юру из Уфы

фото: Роман Филиппов

Завтра, 4 мая, в российский кинопрокат выйдет фильм «Юра Дворник». Его сняли по мотивам истории работника уфимской коммунальной службы Юрия Ветлугина. Он стал известным на всю страну благодаря фотосессии в образе звезды глянца.

Напомним, широкой общественности о дворнике Юре стало известно в начале 2021 года – именно тогда Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив на выдуманную обложку журнала GQ. Рассказал Роман и о непростой судьбе Ветлугина. Сразу после рождения тот оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз он едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве, где голодал и страдал от побоев.

Режиссером киноленты выступил Виталий Дудка. Роль Юрия исполнил актер Антон Кузнецов, а Филиппова сыграл Денис Власенко. В фильме также снялись Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич и Нелли Уварова.