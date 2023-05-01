4 мая Ульфату Мустафину могло бы исполниться 64 года

Радий Хабиров посетил могилу покойного экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Об этом глава Башкирии рассказал у себя на странице в соцсетях. Дело в том, что 4 мая Ульфату Мустафину должно было исполниться 64 года, но 29 октября 2020 года он скончался от осложнения коронавирусной инфекции. Похоронили Ульфата Мустафина в его родном Чекмагушевском районе.

А вот на обратном пути, в Кушнаренковском районе Радий Хабиров обратил внимание на необычный памятник, который удалось найти по одному из навигационных знаков.

– Это точка, которая имеет координаты 55°55’ северной широты и 55°55’ восточной долготы. И это единственная из четырех точек с такими координатами на Земле, расположенная на суше. Вот такое, пока еще не очень широко известное туристическое место в Башкортостане. Надо поработать здесь и над инфраструктурой, поправить дороги и так далее. А еще считается, что в этом месте сбываются желания. Мы с супругой тоже загадали – проверим, - рассказал Хабиров своим подписчикам.