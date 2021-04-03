«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Александром Кадейкиным

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Кадейкиным. Как сообщили в пресс-службе клуба, соглашение рассчитано на сезон 2021/2022. Это будет уже четвертый сезон Кадейкина в составе юлаевцев.

Всего за время выступления за «Салават» Александр Кадейкин сыграл 200 матчей, в которых набрал 97 очков по системе гол+пас. Форвард забил 33 шайбы и 64 раза ассистировал партнерам. Показатель полезности 27-летнего Александра Кадейкина в играх за «Салават Юлаев» - «+34» при 132 минутах штрафа.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» во втором раунде плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 4:0 и не смог пробиться в финал Восточной конференции.