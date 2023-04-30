В Башкирии группа туристов из восьми человек пропала в лесу

Фото: архив КП

В Башкирии 29 апреля потерялась группа туристов, сообщили в Госкомитете по ЧС. Поиски восьми человек шли в лесном массиве в районе горы Малиновая.

Свидетель случившегося рассказал,что они по неосторожности разделились на четыре группы по два человека и потеряли связь. Вскоре один из туристов понял, что они идут в неведомом направлении и позвонил спасателям.

Сотрудникам комитета не удалось найти туристов в лесу, но вскоре им поступил сигнал, что те самостоятельно вышли к деревне. Никто не пострадал.