Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2023 9:57

В Башкирии группа туристов из восьми человек пропала в лесу

Их поисками занимались сотрудники Госкомитета по ЧС
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Башкирии 29 апреля потерялась группа туристов, сообщили в Госкомитете по ЧС. Поиски восьми человек шли в лесном массиве в районе горы Малиновая.

Свидетель случившегося рассказал,что они по неосторожности разделились на четыре группы по два человека и потеряли связь. Вскоре один из туристов понял, что они идут в неведомом направлении и позвонил спасателям.

Сотрудникам комитета не удалось найти туристов в лесу, но вскоре им поступил сигнал, что те самостоятельно вышли к деревне. Никто не пострадал.