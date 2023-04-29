Уфимка Гульнара Байгузина прошла в следующий этап шоу «Голос»

Фото: скриншот эфира Первого канала

Молодая уфимка Гульнара Байгузина прошла в следующий этап конкурса творческих состязаний на Первом канале «Голос». Она выступила 28 апреля во время раунда «Поединки».

Свой успех девушка разделила вместе с уроженкой Казахстана Айнурой Нурпеисовой. Исполнительницы представили на суд жюри песню «Потерять себя» Эминема.

Наставник конкурсанток отметил, что у них все получилось, а в зале во время выступления стояла невероятная энергия.

– Мне безумно интересно, что я еще смогу сделать с Гульнарой, – отметил он.