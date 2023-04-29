В гимназии Башкирии нашли под полом надгробные плиты

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В ишимбайской гимназии №1 во время строительных работ нашли под полом забетонированные надгробные плиты. Находка встревожила некоторых местных жителей, которые отметили тяжелую энергетику в общеобразовательном заведении. Однако нашлись и те, кто смог дать этому логичное объяснение.

– Тяжелая энергетика была в этой школе, старое здание, в детстве давило пребывание в этих стенах, – прокомментировала произошедшее местная жительница.

Вскоре к беседе присоединилась еще один комментатор, которая пояснила, что во время войны в здании находился госпиталь, а также жили пленные немцы. А плиты, вероятнее всего, использовались для укрепления фундамента.

– Успокойтесь, все хорошо. На плите написано: "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха". А плита так никому и не досталась, ее закопали во времена коммунистов из-за трещин, хотели отремонтировать, но к сожалению, не удалось, из-за этого она пошла в дело именно таким образом, – пояснил местный житель.

Комментаторы посоветовали бережно обращаться с находкой и передать ее в мечеть.