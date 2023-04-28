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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:27

Под Уфой в селе Нагаево рядом с жилыми домами загорелись трава и мусор

На месте работают специалисты
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 28 апреля, под Уфой в селе Нагаево рядом с жилыми домами загорелись трава и мусор. Об этом рассказала пресс-служба республиканского отделения МЧС.

Происшествие случилось на улице Любовского. Представители чрезвычайного ведомства сообщают, что пожар уже локализован. Однако тушение все еще продолжается, на месте работают две единицы техники и семь человек. В ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Башкирии запретят посещать леса до 15 мая. Это связано с установлением в республике IV класса пожарной опасности.